В Москве отправили уже 10 тыс. уведомлений на запросы по темам городского транспорта

При обращении в контакт-центр "Московский транспорт" по телефону 3210 можно попросить оператора выслать номер и срок рассмотрения своего обращения

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Операторы прислали уже 10 тыс. уведомлений по темам городского транспорта в Москве. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Уведомления с помощью СМС позволят не волноваться, если забудете номер своей заявки, - вы легко сможете отслеживать ее статус. Обращение будет зафиксировано, а номер пришлют на телефон. С момента запуска сервиса операторы отправили уже 10 тыс. уведомлений. Мы запускаем новые пассажирские сервисы в городском транспорте, чтобы ваши поездки становились еще удобнее. Такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Он уточнил, что при обращении в контакт-центр "Московский транспорт" по телефону 3210 можно попросить оператора выслать номер и срок рассмотрения обращения.