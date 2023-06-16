ГУ МВД Подмосковья возобновило предоставление услуг в электронном виде после сбоя

В настоящее время специалистами оператора связи проведены ремонтные работы, информационные ресурсы работают в прежнем режиме

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Подразделения ГУ МВД России по Московской области возобновили предоставление госуслуг в электронном виде после технического сбоя. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе подмосковного главка министерства.

"В подразделениях ГУ МВД России по Московской области возобновлено предоставление государственных услуг в электронном виде. В настоящее время специалистами оператора связи проведены ремонтные работы, информационные ресурсы работают в прежнем режиме", - сказали в пресс-службе.

Функционирование сервисов было приостановлено в четверг из-за технического сбоя.