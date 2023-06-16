Президентская библиотека имени Ельцина станет поставщиком медиабанка ТАСС

Подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между ТАСС и Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина

Подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между ТАСС и Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина

Совместная работа будет направлена на сохранение исторического культурного наследия России и русского языка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС и Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина в пятницу на полях ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, согласно которому библиотека станет поставщиком визуального контента для медиабанка агентства. Подписи под документом в присутствии начальника управления информационных и коммуникационных технологий Управления делами президента РФ Сергея Гриневича поставили директор по визуальному контенту ТАСС Илья Лазарев и генеральный директор Президентской библиотеки Юрий Носов.

"Очень важно, что сотрудничество между организациями активно развивается - дальнейшая совместная деятельность будет направлена на сохранение исторического и культурного наследия русского языка, как государственного языка России. Продолжится взаимный обмен ресурсами и информационное сотрудничество по предоставлению доступа к цифровым копиям документов, а также к материалам по истории и практике российской государственности. Рассчитываем, что подписанное соглашение будет способствовать реализации новых совместных проектов", - сказал Гриневич.

Совместная работа будет направлена на сохранение исторического культурного наследия России и русского языка. Согласно договоренности, цифровые копии документов по истории России, теории и практике российской государственности и вопросам русского языка из фонда библиотеки будут размещены в медиабанке ТАСС и таким образом станут доступны широкой аудитории.

"Я рад сообщить, что Президентская библиотека становится поставщиком контента для медиабанка ТАСС. И тысячи уникальных архивных фотографий и видеозаписей, документов и других материалов из коллекции библиотеки будут доступны клиентам ТАСС в России и за рубежом для редакционного и коммерческого использования", - отметил после подписания Лазарев.

Медиабанк ТАСС насчитывает почти 43 млн единиц контента. Это современные фото и видео от корреспондентов ТАСС, инфографика, архивные снимки с начала ХХ века, а также материалы партнеров агентства.

"Сотрудничество с ТАСС активно развивается с 2014 года. За это время успешно реализованы многочисленные совместные проекты. Среди них - оцифровка фотоархивов ТАСС, открытие центров удаленного доступа к ресурсам библиотеки в центральном офисе ТАСС в Москве и в региональном центре ТАСС в Санкт-Петербурге. Надеемся, что взаимодействие с крупнейшим агентством страны будет расширяться и укрепляться", - сказал Носов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 14 по 17 июня. ТАСС выступает информационным партнером ПМЭФ.