"Роснефть" и Мостуризм будут развивать внутренний туризм

В частности, партнеры будут содействовать формированию и развитию туристических маршрутов и автомобильных туров из различных регионов России на туристические и культурные объекты города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. "Роснефть" и комитет по туризму города Москвы подписали меморандум о сотрудничестве в области развития внутреннего туризма, сообщила НК. Документ подписан в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

"Документ предусматривает сотрудничество сторон по вопросу комплексного развития внутреннего туризма, в том числе автотуризма, продвижения туристического потенциала города Москвы на объектах сети АЗС "Роснефти", - говорится в сообщении.

В частности, "Роснефть" и комитет по туризму города Москвы будут содействовать формированию и развитию туристических маршрутов и автомобильных туров из различных регионов России на туристические и культурные объекты столицы.