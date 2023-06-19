Как составить завещание и испортить жизнь наследникам

Оставьте тому, не знаю кому
1
Если вы хотите запутать наследников, включайте в завещание малознакомых людей, с которыми никогда не общались, знаменитостей, президентов, космонавтов или даже вымышленных персонажей.
По общему правилу в завещание можно вписать любого гражданина или организацию. Даже если у вас есть родственники, вы можете лишить их наследства (всех, кроме обязательных наследников) и оставить имущество другу, соседу или тому, кому захотите. Например, одинокая актриса может завещать все любимому театру, и это вполне объяснимо. Но человек может пожелать, чтобы его квартира в Пензе досталась президенту Индии, - и вот это уже другое дело.
Важное условие - для успешного исхода ваше желание должно быть адекватным. Если вы не знаете полного имени человека, его даты рождения, адреса проживания, чем он занимается, и не можете внятно объяснить, почему выбрали именно его, нотариус усомнится в вашей дееспособности и завещание не заверит.
Кстати, законодательство запрещает делать презенты дороже 3 тысяч рублей врачам и социальным работникам, которые ухаживают за дарителем, то есть от которых он так или иначе зависит (абзац 2 пункта 1 статьи 575 Гражданского кодекса РФ). Бывает, что при рассмотрении дел об оспаривании завещаний суды ссылаются на эту же норму. Поэтому можете попробовать завещать имущество любимому доктору или соцработнику, если не придумаете других неоднозначных кандидатов.
Есть еще один вариант для тех, кто хочет свести с ума родственников, - "перепутать" буквы в имени наследников. Например, сделать из Наталии Наталью или заменить "ё" на "е" в фамилии. И не показывайте нотариусу копии паспортов тех людей, которых хотите вписать в завещание. Пусть ходят по инстанциям и доказывают, кто есть кто.
Оставьте то, не знаю что
2
Вы заметно усложните жизнь наследников, если не напишете, кому и что конкретно достанется после вашей смерти, а часть имущества вообще забудете указать в завещании.
Во время оформления завещания нотариус может попросить принести документы о праве собственности на имущество, которое вы хотите распределить. Это позволит избежать путаницы в описании и возможных проблем в будущем. Но потребовать предоставить эти документы он не может, так как проверяют имущество только при выдаче наследства - вдруг за годы жизни вы распродали и раздарили все, что указали в завещании.
Еще вы можете добавить проблем наследникам из-за перемен в вашей жизни, например, если купите новую машину. Если вы не укажете ее в завещании, то это "смешает карты", так как имущество будет наследоваться по закону. Правда, если вы позаботитесь об этом заранее и напишете в завещании, что "все прочее имущество достается тому-то", автомобиль получит этот "кто-то". Вопрос в том, сделаете ли вы это.
И, в рамках "вредных советов", не уточняйте, кому перейдет наследство, если главный претендент к моменту вашей смерти сам уйдет из жизни. Пусть наследники разбираются.
Также никогда и никого не предупреждайте, где и какие у вас есть долги. Пусть люди вступят в наследство, потратят на это свои деньги и только потом получат претензию от кредитора, которому придется все отдать. По закону ответственность по долгам наследодателя ложится на наследников пропорционально полученным долям. Иногда для этого даже не нужно официально вступать в наследство. Например, в Курской области был такой случай: суд взыскал с одной из дочерей умершей должницы ее долг по кредиту, хотя женщина не обращалась за свидетельством о наследстве. Вторая дочь была прозорливее и написала у нотариуса отказ от наследства.
Бывает, завещатели указывают, что ипотечная квартира вместе с невыплаченным кредитом отходит, допустим, сыну. Однако по закону сын может не переоформлять ипотеку на себя и перестать погашать долг родителя, после которого осталось другое имущество, но не осталось иных долгов. Тогда банк будет вправе взыскать задолженность пропорционально со всех наследников.
Как можно чаще меняйте завещание
3
Те, кто хотят скомпрометировать себя, могут приходить в нотариальную контору каждую неделю, без устали отменять и переписывать одно завещание за другим. Объяснить это вы можете тем, что выбранный ранее наследник плетет заговор за вашей спиной.
Известен случай, когда мужчина семь раз переписывал завещание то на двоюродных, то на троюродных племянников. Когда он умер, несостоявшиеся наследники попытались оспорить последнюю версию завещания, а состоявшиеся оборонялись. И те, и другие потратили уйму денег, нервов и 2,5 года жизни на судебные тяжбы.
Конечно, человек может в любой момент аннулировать документ или написать новый, это его право. В одну из нотариальных контор несколько раз, с периодичностью в полгода-год, приходила пожилая дама и переписывала свое завещание. При этом она находилась в здравом уме и твердой памяти, просто так складывались жизненные обстоятельства и личные мотивы.
Приходите к нотариусу в неадекватном состоянии
4
Чтобы заставить нотариуса сомневаться в вашей адекватности, вы можете каким-либо доступным способом замедлить свое восприятие, дестабилизировать нервную систему или затуманить рассудок.
Нотариус, конечно, не психиатр и не может поставить вам диагноз. Но он хорошо разбирается в людях и наверняка заподозрит, что вы не контролируете себя и не осознаете последствия своих решений. Также он определит, если вы находитесь под влиянием другого человека, например постоянно ссылаетесь на его мнение.
Нотариус будет вести с вами подробную беседу, задавать уточняющие вопросы, отмечать нестыковки, неадекватные и заученные ответы. И если он хоть немного усомнится в том, что завещатель не понимает смысл своих решений или действует не по своей воле, то завещание не удостоверит. А также может вызвать полицию.
Откажитесь от видеофиксации и прочих подстраховок
5
Нотариусы предлагают снимать процесс удостоверения завещания на видео. Если хотите создать проблемы, отказывайтесь.
На видеозаписи будет видно, как проходило общение, выяснял ли нотариус вашу реальную волю, рассказывал ли о правовых последствиях, что вы отвечали на это и в каком состоянии находились. Опровергнуть факты, которые зафиксированы на записи из кабинета нотариуса, крайне затруднительно.
Бывают ситуации, когда нотариус предлагает завещателю получить заключение судебного эксперта-психиатра, чтобы обиженные родственники наверняка не смогли бы сослаться на его недееспособность. Это может быть актуально, например, когда отношения в семье накалены и пожилой человек лишает наследства детей в пользу третьего лица.
И последний совет
6
Если вы будете усердно следовать нашим "вредным советам" и нотариус не станет удостоверять завещание, всегда можно написать его от руки, запечатать и положить конверт в стол. И обязательно рассказать о нем в подробностях всем причастным. Без печати нотариуса документ действовать, конечно, не будет, но родных вы здорово взбудоражите.