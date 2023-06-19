Как составить завещание и испортить жизнь наследникам

Если вы хотите запутать наследников, включайте в завещание малознакомых людей, с которыми никогда не общались, знаменитостей, президентов, космонавтов или даже вымышленных персонажей.

По общему правилу в завещание можно вписать любого гражданина или организацию. Даже если у вас есть родственники, вы можете лишить их наследства (всех, кроме обязательных наследников) и оставить имущество другу, соседу или тому, кому захотите. Например, одинокая актриса может завещать все любимому театру, и это вполне объяснимо. Но человек может пожелать, чтобы его квартира в Пензе досталась президенту Индии, - и вот это уже другое дело.

Важное условие - для успешного исхода ваше желание должно быть адекватным. Если вы не знаете полного имени человека, его даты рождения, адреса проживания, чем он занимается, и не можете внятно объяснить, почему выбрали именно его, нотариус усомнится в вашей дееспособности и завещание не заверит.

Кстати, законодательство запрещает делать презенты дороже 3 тысяч рублей врачам и социальным работникам, которые ухаживают за дарителем, то есть от которых он так или иначе зависит (абзац 2 пункта 1 статьи 575 Гражданского кодекса РФ). Бывает, что при рассмотрении дел об оспаривании завещаний суды ссылаются на эту же норму. Поэтому можете попробовать завещать имущество любимому доктору или соцработнику, если не придумаете других неоднозначных кандидатов.

Есть еще один вариант для тех, кто хочет свести с ума родственников, - "перепутать" буквы в имени наследников. Например, сделать из Наталии Наталью или заменить "ё" на "е" в фамилии. И не показывайте нотариусу копии паспортов тех людей, которых хотите вписать в завещание. Пусть ходят по инстанциям и доказывают, кто есть кто.