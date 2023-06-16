16 июня, 15:11,
обновлено 16 июня, 15:27

Пребывание иконы "Троица" в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Пребывание иконы "Троица" в храме Христа Спасителя продлено до 18 июля, дня празднования памяти Сергия Радонежского. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

"Принято решение о продлении срока пребывания иконы Святой Троицы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве до 18 июля 2023 года, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минкультуры РФ подготавливает документы, необходимые для передачи святыни, а заявления о якобы саботаже со стороны министерства исполнения указания президента РФ Владимира Путина о передаче иконы "Троица" Церкви безосновательны. 

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