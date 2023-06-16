16 июня, 15:15,
обновлено 16 июня, 15:53
ПМЭФ

Мурашко назвал очень высоким запрос на российскую медпомощь от других стран

По словам министра здравоохранения, страна не закрывается от международного сотрудничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Россия не закрывается от международного сотрудничества, наблюдается очень высокий запрос на отечественные медицинскую помощь и медицинское образование от других стран, рассказал журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы не закрываемся от внешних коммуникаций, это принципиально важно, потому что обращение за медицинской помощью, за медицинским образованием в страну идет запрос очень высокий", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кроме того, высокий спрос среди других стран наблюдается на отечественный бизнес в сфере медицинской продукции, добавил министр.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПМЭФ
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