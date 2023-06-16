16 июня, 16:24

Патриарх Кирилл передал Папе Римскому пожелания выздоровления

Митрополит Волоколамский Антоний провел встречу с Папой Римским Франциском в Ватикане

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний в пятницу провел встречу с Папой Римским Франциском в Ватикане, сообщается на сайте отдела.

"Председатель ОВЦС передал главе Римско-католической церкви приветствие и пожелания скорейшего выздоровления от Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - говорится в опубликованном сообщении.

По завершении общения участники встречи обменялись памятными подарками. 

Теги:
ВатиканКирилл (патриарх)
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация