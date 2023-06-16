Патриарх Кирилл передал Папе Римскому пожелания выздоровления

Митрополит Волоколамский Антоний провел встречу с Папой Римским Франциском в Ватикане

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний в пятницу провел встречу с Папой Римским Франциском в Ватикане, сообщается на сайте отдела.

"Председатель ОВЦС передал главе Римско-католической церкви приветствие и пожелания скорейшего выздоровления от Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - говорится в опубликованном сообщении.

По завершении общения участники встречи обменялись памятными подарками.