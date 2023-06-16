Собянин: Москва сохранила показатели туризма за счет высокой доли россиян среди гостей

Мэр отметил, что столица является одним из самых культовых регионов России, куда приезжают туристы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Москва смогла сохранить и приумножить показатели в сфере туризма после действовавших ограничений из-за пандемии коронавируса благодаря высокой доле россиян среди гостей столицы. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве всегда внутренний туризм, он был доминирующий, составлял почти три четверти от всего туристического потока. Когда европейские туристы ушли от нас - они ушли не во время СВО (специальной военной операции - прим. ТАСС), они ушли во время пандемии - у нас все-таки большая часть туристического потока сохранилась, потому что она была внутрироссийской", - сказал мэр в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что столица является одним из самых культовых и центральных регионов РФ, куда приезжают туристы. "Это деловой туризм, медицинский туризм, культурный туризм, <…> Какой угодно. Сегодня, когда мы возобновили культурную свою программу, фестивали, открыли город после пандемии, то, конечно, у нас практически восстановился поток внутреннего туризма. Думаю, что он будет даже наращиваться", - добавил мэр.

Собянин также подчеркнул, что "не стоит пренебрегать иностранными туристами". "После того, как открылся Китай, начали открывать туристический рынок Индии, Ближнего Востока, я думаю, мы в значительной степени восполним потери тех туристов, которые приезжали к нам из Европы. <…> То есть мы сохранили внутрироссийский туризм, будем наращивать его, и я думаю, что основные позиции по иностранным туристам тоже восполним", - резюмировал он.

Также Собянин пригласил гостей в столицу и привел слова президента РФ Владимира Путина: "Москва - один из самых лучших городов мира, безопасный, чистый, благоустроенный город, в котором есть, что посмотреть". Ранее он сообщал, что доходы московской индустрии гостеприимства в 2022 году составили 879,1 млрд рублей, что на 22,7% больше, чем годом ранее. Столицу посетили 17,9 млн гостей. Доходы городского бюджета от данной отрасли составили 120,4 млрд рублей. В мае первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму столицы Евгений Козлов сообщил, что в I квартале 2023 года туризм принес в столичный бюджет более 30,9 млрд рублей. Отрасль демонстрирует рост по основным показателям минимум 10%.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.