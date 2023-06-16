Мурашко рассказал о планах по диспансеризации в новых регионах России

Глава Минздрава ожидает, что ее пройдут порядка 1 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Около 1 млн жителей новых регионов России планируется охватить диспансеризацией за год, сообщил в пятницу журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Диспансеризация уже идет в поликлиниках. Наиболее активна Запорожская область: там уже более 30 тыс. пациентов прошли профилактические осмотры. Сейчас параллельно с Минпромторгом России и Росздравнадзором прорабатываются технические решения, чтобы укрепить материально-техническую базу. Также мы дорабатываем медицинские комплексы, которые использовались для осмотров детей. Мы планируем, что осмотрим где-то 1 млн человек в новых регионах за 12 месяцев", - сказал он.

Мурашко добавил, что для полноценной работы также потребуется дооснащение медицинских организаций необходимым медицинским оборудованием.

Ранее президент России Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах РФ.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.