16 июня, 18:04,
обновлено 16 июня, 18:25

Минюст включил в реестр иноагентов режиссера Виталия Манского

Артем Геодакян/ ТАСС
Виталий Манский
© Артем Геодакян/ ТАСС

В ведомстве объяснили это решение тем, что он выступал против специальной военной операции России на Украине

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Минюст РФ включил в реестр иноагентов режиссера Виталия Манского, сообщается на сайте ведомства в пятницу.

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"В.В. Манский выступал против специальной военной операции на Украине, заявлял о поддержке властей Украины, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, отождествлял Российскую Федерацию с нацистской Германией. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, получал поддержку со стороны иностранных источников. Проживает за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В реестр также попали экономист Сергей Алексашенко, журналисты Юлия Парамонова и Светлана Прокопьева, политик Лев Шлосберг, а также информационный портал "Весьма" и фонд "Свободная Якутия". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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