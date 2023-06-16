Минюст включил в реестр иноагентов режиссера Виталия Манского

В ведомстве объяснили это решение тем, что он выступал против специальной военной операции России на Украине

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Минюст РФ включил в реестр иноагентов режиссера Виталия Манского, сообщается на сайте ведомства в пятницу.

"В.В. Манский выступал против специальной военной операции на Украине, заявлял о поддержке властей Украины, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, отождествлял Российскую Федерацию с нацистской Германией. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, получал поддержку со стороны иностранных источников. Проживает за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В реестр также попали экономист Сергей Алексашенко, журналисты Юлия Парамонова и Светлана Прокопьева, политик Лев Шлосберг, а также информационный портал "Весьма" и фонд "Свободная Якутия".