Партия "Яблоко" приняла решение не выдвигать кандидата в мэры Москвы

Единственным кандидатом был депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, отказавшийся участвовать в выборах

МОСКВА, 16 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Партия "Яблоко" не собирается выдвигать кандидата на выборы мэра Москвы, единственным кандидатом был депутат Мосгордумы от фракции "Яблоко" Сергей Митрохин, отказавшийся участвовать в выборах. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе партии "Яблоко".

"Конференция московского отделения партии могла выдвинуть только кандидата, которого ранее рекомендовал региональный совет московской организации и согласовало федеральное бюро партии. Таким кандидатом был только Сергей Митрохин. Партия поддержала позицию Митрохина и приняла решение не выдвигать кандидата в мэры Москвы", - сказали корр. ТАСС в ответ на соответствующий запрос.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования, 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.