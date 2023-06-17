В Уругвае из нацистского орла с затопленного тяжелого крейсера сделают скульптуру голубя

Художник Пабло Атчугарри уверен, что "символ насилия, войны может быть виртуозным образом превращен в символ мира и единства"

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 июня. /ТАСС/. Уругвайский художник Пабло Атчугарри изготовит скульптуру голубя из расплавленного бронзового нацистского орла, найденного на затопленном германском тяжелом крейсере "Адмирал граф Шпее". Об этом сообщил в пятницу президент южноамериканской республики Луис Лакалье Поу.

"Три года назад нам пришла мысль, что этот символ насилия, войны может быть виртуозным образом превращен в символ мира и единства, каким является голубь. Прошло время, и уже после прихода к власти нашего правительства мы встретились с Пабло Атчугарри и, хотя еще не было вынесено окончательное решение суда [о праве собственности], предложили ему эту идею. <...> Пабло сразу же согласился", - сказал он на пресс-конференции.

Как отметил президент, несколько месяцев назад суд вынес окончательное решение, согласно которому орел должен находиться в собственности государства. "В Уругвае никто не хочет, чтобы он выставлялся. Это символ войны и насилия. Оставлять его под охраной ВМС еще на 20-30 лет? Было принято решение действовать, двигаться вперед", - сказал глава государства.

С завершением судебной тяжбы скульптор смог приступить к работе, за которую он отказался брать деньги. В ближайшее время он отправится в Италию, где завершит изготовление формы из мрамора для скульптуры. Как ожидается, в сентябре ее доставят в Уругвай для последнего этапы работы. "Бронзовый нацистский орел будет расплавлен и превратится в этот символ мира", - сообщил Атчугарри. К ноябрю скульптор рассчитывает завершить работу над скульптурой, длина которой будет достигать 1,7 метра.

"Адмирал граф Шпее" совершал рейдерские нападения в Атлантическом океане на торговые суда, перевозившие грузы из США в Великобританию и Францию. В декабре 1939 года он был поврежден в результате битвы в заливе Ла-Плата, зашел в гавань и по приказу Берлина был потоплен вблизи Монтевидео.

В 2006 году уругвайский бизнесмен Альфредо Этчегарай профинансировал работы по поднятию предметов с нацистской символикой с затопленного корабля. С тех пор между властями Уругвая и бизнесменом шла тяжба о том, кому принадлежат извлеченные из воды объекты.