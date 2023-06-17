Кадыров заявил, что поддержка фонда Халифа позволила создать 1,3 тыс. рабочих мест в Чечне

Фонд предоставляет поддержку жителям Чечни в возрасте от 18 до 60 лет в создании и развитии бизнеса

ГРОЗНЫЙ, 17 июня. /ТАСС/. Работа представителей Фонда Халифа (ОАЭ) позволила реализовать в Чечне более 420 проектов и создать свыше 1,3 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил в субботу в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров по итогам встречи с представителями головного офиса фонда.

"В непринужденной обстановке мы обсудили большую пользу, которую приносят населению республики реализуемые фондами программы по поддержке малого и среднего предпринимательства. С начала своей деятельности Фонд имени Шейха Зайеда содействовал реализации более 420 проектов, что позволило создать свыше 1 300 новых рабочих мест", - написал он.

Кадыров отметил, что дочерней организацией Фонда Халифа является Фонд имени Шейха Зайеда. Фонд предоставляет поддержку жителям Чечни в возрасте от 18 до 60 лет в создании и развитии бизнеса. Поддержка включает в себя финансирование на создание нового и развитие действующего бизнеса, обучение и консультации предпринимательства.

Фонд Халифа был создан в ОАЭ в 2007 году для поддержки местных предприятий. Система услуг для бизнесменов предполагает обучение, консультирование, административное сопровождение, продвижение на рынке и финансирование предпринимателей. В 2016 году фонд инициировал работу по созданию филиала в Чечне.