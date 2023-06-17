В Петербурге будут развивать парк 300-летия города как туристическую локацию

Как рассказал ТАСС председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, самый молодой парк города становится все более востребованным объектом туризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга будут развивать как перспективную туристическую локацию парк 300-летия города, где были подняты гигантские флаги РФ, Российской империи и СССР на первом в мире ансамбле из трех флагштоков высотой 179,5 метра, построенном на воде. Как рассказал ТАСС председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, самый молодой парк города становится все более востребованным объектом туризма.

"Парк 300-летия, расположенный на побережье Финского залива, не только является популярным местом отдыха горожан, но и все более востребованным объектом "новой туристской географии" Санкт-Петербурга. Его пространство часто становится площадкой для различных фестивалей и других событий. Власти города будут и дальше всячески содействовать развитию этой территории как туристической локации", - сказал Корнеев.

Силами ПАО "Газпром" в рамках комплексного благоустройства береговой линии Парка 300-летия Санкт-Петербурга созданы флагштоки и гидротехнические сооружения (ГТС), защищающие береговую линию от размывания. От каждого из них к берегу протянется пешеходный мостик. Разработка и реализация этого проекта потребовали сложных инженерно-конструкторских решений и инновационных строительных технологий. Подъем флагов приурочен к датам учреждения каждого из них: 165 лет флагу Российской империи, 100 лет флагу СССР и 330 лет триколору Петра Первого. Поднятые стяги примечательны своими огромными размерами: каждое полотнище чуть больше половины футбольного поля - 60 на 40 метров. Каждый флаг весит почти полтонны.

"Этот патриотический шаг - большой плюс как для наших жителей, так и для гостей, - подчеркнул ТАСС губернатор Петербурга Александр Беглов. - Все будут видеть эти флаги. Газпром наш стратегический партнер, у нас очень много соглашений, много проектов, касающихся развития города. У нас более 60 проектов и направлений сотрудничества".

О парке

Парк 300-летия Петербурга - самый молодой в Северной столице. Он был заложен в 1995 году для увековечения юбилейной даты - 300 лет со дня основания города. По дереву посадили Анатолий Собчак и будущий президент Владимир Путин. В дни празднования 300-летия города в 2003 году здесь были высажены деревья, подаренные Петербургу зарубежными странами и компаниями.

Сейчас в рамках проекта благоустройства приморской береговой территории планируется обустроить береговую линию парка, в том числе построить базу водных видов спорта, оборудовать пляж, спортплощадки и прогулочные дорожки. Завершение работ запланировано на I квартал 2025 года.