Мединский посетит Ельцин-центр, в отношении которого начата проверка на иноагента

Замминистра юстиции Олег Свириденко ранее сообщил, что проверка займет не менее месяца, будут собраны материалы о деятельности, подтверждающей либо опровергающей фактуру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на следующей неделе собирается лично побывать в Ельцин-центре и осмотреть его экспозиции. Об этом он сообщил в субботу ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на просьбу прокомментировать инициативы о закрытии центра или его возможном признании иноагентом.

"Я был в Ельцин-центре, провел там несколько часов и планирую на следующей неделе зайти, посмотреть", - сказал Мединский, добавив, что ничего пока больше не может сказать.

В четверг замминистра юстиции РФ Олег Свириденко сообщил, что после депутатского запроса ведется проверка Ельцин-центра на предмет деятельности иноагента. По его словам, проверка займет не менее месяца, будут собраны материалы о деятельности, подтверждающей либо опровергающей фактуру.

Заместитель председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских уточнил, что попросил Минюст РФ о комплексной проверке Ельцин-центра, отметив, в частности, что "среди претензий - то, что сотрудники продвигают прозападную линию".

Президентский центр Б. Н. Ельцина (Ельцин-центр) открылся в Екатеринбурге 25 ноября 2015 года. В его составе музей, конференц-центр, образовательный, детский и туристический центры, художественная галерея, в зданиях проводятся выставки, круглые столы и иные мероприятия.