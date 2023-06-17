На Кубани завершился первый Всероссийский фестиваль детских духовых оркестров

Мероприятие прошло во Всероссийском детском центре "Смена"

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Первый Всероссийский фестиваль-конкурс детских оркестров духовых и ударных инструментов прошел во Всероссийском детском центре (ВДЦ) "Смена" на Кубани. Он завершился гала-концертом с участием 100 юных музыкантов, сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации "Духовое общество имени Валерия Халилова" в субботу.

"Большим гала-концертом завершилась первая творческая смена Всероссийского фестиваля - конкурса детских оркестров духовых и ударных инструментов "Звучит духовая смена!" во Всероссийском детском центре "Смена". Сводный детский духовой оркестр под руководством президента Российского духового общества Михаила Брызгалова исполнил гимн России. Одновременно на сцене музицировали 100 юных музыкантов. В концерте также были представлены фрагменты первого в России Детского духового шоу", - говорится в сообщении.

В ВДЦ "Смена" ТАСС уточнили, что первый Всероссийский фестиваль - конкурс детских оркестров духовых и ударных инструментов "Звучит духовая смена!", стартовавший 29 мая, объединил участников детских духовых и ударных коллективов из Москвы, Московской и Белгородской областей, Краснодарского края. В течение трех недель музыканты и их руководители проходили обучение по специальной образовательной программе, работали над репертуаром и мастерством исполнения. Для участников были организованы творческие встречи и мастер-классы.

По словам президента духового общества Михаила Брызгалова, с ребятами работали высококлассные специалисты в жанре духового исполнительства. "За время проведения творческой смены участники коллективов окрепли как музыканты. Первый фестиваль в "Смене" прозвучал на все 100%. Коллективы были задействованы во всех крупных событиях детского центра", - привела слова Брызгалова пресс-служба.

Фестиваль проводился в рамках нацпроекта "Культура" при поддержке Минкультуры и Министерства просвещения, а также Российского национального музея музыки.