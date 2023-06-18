Пензенская область приняла более 50 эвакуированных из-за обстрелов белгородцев

Это вторая группа жителей, приехавшая в регион

ПЕНЗА, 18 июня. /ТАСС/. Более 50 жителей Белгородской области, вынужденных оставить свои дома из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), прибыли в Пензу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

"Приехал 51 человек, из них 32 ребенка, среди которых двум нет и года. Мы об этом знали, предусмотрели для младенцев детское питание. Такой вынужденный переезд - это стресс, в дороге люди провели около суток, все уставшие, особенно дети. Первым делом им надо отдохнуть. Всех разместим и создадим комфортные условия", - отметил глава региона.

Это вторая группа белгородцев, приехавшая в регион. В начале июня Пензенская область приняла 179 жителей Белгородской области, в том числе 125 детей. Их разместили на базе отдыха "Кленовая роща" в Спасском районе и в корпусах квартирного типа в поселке Леонидовка.

По словам заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Пензенской области Вячеслава Космачева, среди прибывших в воскресенье есть члены семей белгородцев, которые уже находятся на территории региона, их разместят на базе отдыха "Кленовая роща". Основную часть приехавших поселят в Леонидовке, для них уже подготовлены жилые помещения.

"Ситуация в Белгородской области пока не стабилизировалась, поэтому готовы принять еще эвакуированных. С губернатором Вячеславом Владимировичем Гладковым на постоянной связи", - сообщил глава Пензенской области.