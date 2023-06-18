Мишустин поздравил медработников с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ назвал сохранение здоровья населения приоритетным направлением работы кабмина

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, отметив, что сохранение населения, здоровье и благополучие людей является приоритетным направлением работы правительства. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"Сохранение населения, здоровье и благополучие людей - одна из национальных целей развития нашей страны и приоритетное направление работы правительства. Во всех регионах модернизируется первичное звено. Строятся современные больницы и поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, онкологические и сосудистые центры, которые оснащаются новейшим оборудованием", - говорится в сообщении.

Премьер подчеркнул, что праздник важен не только для медицинских работников, но и для миллионов россиян. Он назвал профессию медика одной из самых благородных и во многом героических, а также подчеркнул, что медики каждый день принимают решения, от которых зависит судьба и жизнь пациентов.

Глава правительства добавил, что сегодня особое внимание уделяется повышению качества и доступности медицинской помощи, в том числе и реабилитации, а также внедрению корпоративных программ укрепления общественного здоровья. Он также отметил, что многое делается для развития демографии, охраны материнства и детства.

"Справедливо считается, что врачебному искусству посвящают себя люди искренние и неравнодушные, способные сопереживать, проявлять сострадание, выдержку и решительность", - подытожил премьер, поблагодарив медицинских работников за преданность своему призванию. Он также пожелал всем успехов, счастья, благополучия и крепкого здоровья.

18 июня 2023 года в России отмечается День медицинского работника. Этот профессиональный праздник был установлен указом президиума Верховного Совета (ВС) СССР от 10 декабря 1965 года. Впоследствии он вошел в список праздничных и памятных дат страны, утвержденный указом президиума ВС СССР от 1 октября 1980 года (документ действует по н. в., последние изменения внесены 31 мая 2006 года). В Российской Федерации, как и в Советском Союзе, этот День празднуется ежегодно в третье воскресенье июня.