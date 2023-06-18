Мантуров поздравил Терешкову с 60-летним юбилеем полета в космос

Зампред правительства отметил, что она проложила путь "в интересную, важнейшую для страны сферу освоения космического пространства" для тысяч женщин

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров поздравил Героя Советского Союза Валентину Терешкову с 60-летием полета в космос первой женщины-космонавта. Об этом в воскресенье сообщается на сайте правительства РФ.

"Если Юрий Алексеевич Гагарин открыл двери в космос для человечества, <...> то Вы - для его лучшей половины. Проложили для тысяч женщин путь в интересную, важнейшую для страны сферу освоения космического пространства. Вся Ваша жизнь показывает, что через преодоление себя можно достичь невероятных высот, подтверждает, что невозможное возможно", - сказал он.

Также первую женщину-космонавта поздравили министр просвещения Сергей Кравцов, генеральный директор корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов и губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Кроме того, свое видеопоздравление отправили космонавты Международной космической станции.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в Ярославской области. В Ярославле посещала местный аэроклуб, где занималась прыжками с парашютом. В январе 1962 года она вошла в число отобранных пяти кандидаток и 12 марта того же года была зачислена в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов ВВС, где прошла полный курс подготовки к полетам на кораблях типа "Восток".

16-19 июня 1963 года Терешкова - позывной Чайка - совершила свой исторический полет в космос на корабле "Восток-6", который 48 раз облетел вокруг планеты. Общая продолжительность полета составила 2 суток 22 часа 50 минут. Терешкова навсегда вошла в историю человечества как первая женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный космический полет.

16 июня 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Терешковой орденом Гагарина. Награда была учреждена главой государства в конце мая, Терешкова стала первым кавалером ордена.