На Украине заявили о планах передать раскольнической ПЦУ Святогорскую лавру

Она сейчас находится в ведении канонической Украинской православной церкви

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Власти подконтрольной Киеву части ДНР заявляют, что, несмотря на противодействие монахов, ведут работу по передаче раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Святогорской лавры, которая сейчас находится в ведении канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"Юридически еще не перешла. Есть с юридической точки зрения разница в оформлении документов и права собственности в Святогорской лавре. Если сравнивать, например, с Киево-Печерской лаврой. <...> По моей информации, добровольно переходить священнослужители Святогорской Лавры не собираются", - заявил в интервью агентству Укринформ назначенный Киевом глава так называемой Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, администрация подконтрольной Киеву части ДНР направила все необходимые документы в министерство культуры и в правоохранительные органы. "Этот церковный процесс перехода длительный, им занимаются. Мы в полной коммуникации с профильным министерством, <...> будем способствовать этому", - добавил Кириленко.

Свято-Успенская Святогорская лавра - один из наиболее почитаемых православных монастырей. Стоит на высоком берегу реки Северский Донец и долгое время выполняла функции крепости на южных рубежах. Находится на подконтрольной Киеву части ДНР.

Во время боев за освобождение ДНР обитель оказалась в зоне боевых действий. Летом 2022 года в Минобороны РФ сообщали, что ВСУ пытались разместить артиллерийские позиции на территории Святогорского историко-архитектурного заповедника. Также в ведомстве сообщали, что украинские войска подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Святогорской лавры.

Борьба с канонической УПЦ

Власти Украины, в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют, переход ее религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти поставили задачу отобрать у канонической УПЦ Киево-Печерскую лавру и передать монастырь ПЦУ. С ней разорвали с договор аренды, провели "инвентаризацию" имущества и требуют, чтобы монахи покинули обитель. Также в министерстве культуры заявили, что изучают договоры аренды Свято-Успенской Почаевской лавры на предмет возможности их расторжения. О притязаниях на лавру уже заявили ПЦУ и Украинская греко-католическая церковь.