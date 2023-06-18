В Ленобласти намерены увеличить количество камер видеонаблюдения после взрыва на ЛЭП

Губернатор региона Александр Дрозденко считает, что, в первую очередь, системой охраны необходимо оборудовать объекты, которые находятся возле автомобильных дорог и населенных пунктов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Количество камер видеонаблюдения увеличат в Ленобласти для усиления контроля за объектами энергетики. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Через каждые 2 км надо ставить камеры с датчиками движения. Сегодня эта система недорогая. Конечно, на общий объем она длинная и деньги большие длинные, но нужно начинать там, где есть пути подъезда. Ну не поползет диверсант по болотам, чтобы подорвать линию ЛЭП. Он ленивый. Гатчина показывает - он пойдет туда, где можно подъехать на автомобиле. Поэтому нужно защищать прежде всего объекты энергетики, которые имеют свободный доступ по логистике. А потом уже уходить на более дальние объекты энергетики", - сказал он.

По словам Дрозденко, необходимо оборудовать системой охраны линии ЛЭП, которые находятся возле автомобильных дорог и населенных пунктов.

Ранее губернатор Ленобласти сообщал ТАСС, что охрана объектов инженерной инфраструктуры в Ленинградской области после повреждения от взрыва опоры линии электропередачи будет усилена за счет новых форм электронного контроля.

Также он сообщал, что использование беспилотных летательных аппаратов на всей территории Ленинградской области запретят, исключение составят только аппараты, применяемые по специальному разрешению для обеспечения безопасности.

Ночью 1 мая произошел взрыв на опоре линии электропередачи в Гатчинском районе Ленобласти, в 66 км от Петербурга. Взрывное устройство обнаружили и на соседней опоре. ФСБ расследует уголовное дело по этому факту.