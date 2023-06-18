В Адыгее объявили штормовое предупреждение из-за ливней, града и ветра

Оно будет действовать до 20 июня

МАЙКОП, 18 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Адыгее предупредило жителей региона о прогнозируемых ливнях в сочетании с грозой, градом и ветром, порывы которого могут достигать 22 м/с. Непогода продлится до вторника.

"По данным северо-кавказского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток воскресенья, а также в течение суток 19 июня на территории Республики Адыгея ожидается комплекс метеорологических явлений - сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с", - говорится в воскресенье в сообщении.

В Адыгее также предупредили о подъеме уровней воды в реках Кубань, Лаба, Чамлык в Красногвардейском, Шовгеновском, Кошехабльском, Тахтамукайском районах. Подъем возможен местами с достижением опасных отметок.

Спасатели с утра 18 июня продолжили ликвидацию последствий ливней в поселке Каменномостском Майкопского района, где из-за непогоды вечером 16 июня произошло подтопление около 48 придомовых территорий.

Ранее со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике сообщалось, что в начале июня порядка 200 придомовых территорий подтопило из-за ливней в селах Кошехабльского и Майкопского районов. Введен режим ЧС межмуниципального уровня. В Кошехабльском районе это было повторное подтопление: из-за дождей и разлива реки 27 мая оказались подтопленными свыше 100 придомовых территорий в поселке Майском, хуторе Красном и селе Вольное, вода зашла в 10 домовладений.