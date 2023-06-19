В офисе украинского омбудсмена сообщили о 240 случаях изъятия детей у беженцев в Европе

Речь идет о случаях, когда родители или родственники не оформили родство или опекунство должным образом, уточняет "Украинская правда"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Украинские власти располагают информацией о 240 случаях, когда в Европе власти изымали детей из семей украинских беженцев. Об этом сообщила в воскресенье "Украинская правда" со ссылкой на представителя омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирину Суслову.

По ее словам, речь идет о случаях, когда родители или родственники не оформили родство или опекунство должным образом, что дало повод социальным службам изъять ребенка из семьи. Суслова заверила, что власти "работают с международными организациями, чтобы урегулировать этот вопрос и чтобы те, кто попал в такую ситуацию, получили правовую помощь и перевод".