На Кузбассе к промышленному туризму присоединятся еще 20 предприятий

Среди них как небольшие, так и крупнейшие компании

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Порядка 20 компаний Кемеровской области планируют присоединиться к проектам по реализации промышленного туризма. Среди них как небольшие, так и крупнейшие предприятия, работающие в различных сферах сельского хозяйства и промышленности, сообщила ТАСС в понедельник министр туризма Кузбасса Елена Латышенко.

"По итогам прошлого года 65 предприятий участвует в программах промышленного туризма, экскурсии посетили свыше 10 тыс. человек. Промышленный туризм был включен в Национальный брендовый маршрут "Кузбасс в сердце". В этом году мы планируем привлечь не менее 20 предприятий. Присоединяются как малые сельские, так и крупнейшие угольные предприятия", - сказала Латышенко.

Среди крупных кузбасских предприятий-участников выделяются "Кузбассразрезуголь", "СДС-уголь", "Азот", "Новокузнецкий ликеро-водочный завод", "Сибшахтострой". В этом году ведутся переговоры с компанией "Евраз", которая "сама вышла с инициативой", добавила министр.

Также в сентябре в Кузбассе пройдет Всероссийский туристический форум "Уголь. Химия. Металл", на котором будут обсуждаться вопросы межрегионального взаимодействия по развитию промышленного туризма.

Развитие туризма в Кузбассе выбрано в качестве одного из основных направлений для диверсификации экономики. Сейчас ее основу составляет промышленность, в регионе добывают больше половины российского угля и работают около 120 угольных предприятий - шахты, разрезы и обогатительные фабрики, также развита металлургия, химическая промышленность и машиностроение.