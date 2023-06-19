Музыкальный марафон Минобороны собрал участников из 50 регионов России

Среди них как профессиональные артисты и музыканты, так и обычные люди

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Онлайн-марафон по исполнению музыкальной композиции "Да здравствует Россия!", который стартовал 12 июня, собрал участников из 50 регионов страны. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

По информации министерства, принять участие в акции изъявили желание как профессиональные артисты и музыканты, так и обычные люди, которым искренне понравилась композиция.

Там добавили, что в рамках проекта был снят видеоклип при участии таких артистов, как Родион Газманов, группа "Фабрика", Сергей Войтенко и Александра Круглова. "Клип послужил вдохновением для граждан на запись оригинального исполнения песни и съемки видео", - сообщили в Минобороны.

О марафоне

Создать свою версию композиции захотели жители разных уголков России: от Севастополя до Южно-Сахалинска. Участники марафона должны исполнить композицию "Да здравствует Россия!" Сергея Найдуна и Владимира Ильичева, сделать собственную запись и направить ее организаторам мероприятия.

Подать заявку можно на официальном сайте вос-марафон.рф или отправить записанное видео и свои контактные данные (ФИО, возраст, город, email, телефон) на официальную почту онлайн-марафона: i@vosmarafon.ru.

Сообщалось, что торжественное объявление победителей и трансляция видео исполнения состоится 25 июня. В этот же день на официальной странице онлайн-марафона во "ВКонтакте" состоится трансляция видеозаписей исполнения музыкальной композиции "Да здравствует Россия!" участниками проекта.

После завершения сбора роликов жюри отберет 10 лучших исполнителей композиции, которые будут приглашены для участия в концертных и телевизионных мероприятиях в рамках Всероссийской акции "Великого Отечества сыны", а также на обзорную экскурсию в Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил Российской Федерации.

В состав жюри вошли выдающиеся музыкальные деятели России: художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, заслуженный артист России Александр Маршал, заслуженный артист России Александр Брыксин, певец Сергей Волчков и другие.