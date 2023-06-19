Синоптики КНР предупредили об угрозе ливней и шквального ветра на части территории страны

По данным государственного метеорологического центра, в некоторых районах уровень осадков может достичь 140 мм

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Метеослужба КНР продлила в понедельник синий уровень предупреждения о ливнях на части территории страны.

Согласно прогнозу, в течение ближайших суток сильные дожди и грозы обрушатся на Шанхай, провинции Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Хунань, Гуйчжоу, Юньнань, Цинхай, Гуанси-Чжуанский автономный район и автономный район Внутренняя Монголия. По данным государственного метеорологического центра, в некоторых районах уровень осадков может достичь 140 мм. Возможны шквальный ветер и град.

Местным властям и жителям рекомендовано принять соответствующие меры предосторожности. Школы и детские сады должны работать для обеспечения безопасности учащихся и детей, а водителям следует сохранять бдительность в связи с возможными подтоплением и заторами на дорогах.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой: красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.