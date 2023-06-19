В Северной Осетии до 21 июня продлили штормовое предупреждение

В республике ожидаются сильные дожди, град и порывы ветра до 20-25 м/с

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июня. /ТАСС/. МЧС продлило до 21 июня штормовое предупреждение в Северной Осетии.

"Штормовое предупреждение продлено. 20-21 июня местами по территории Республики Северная Осетия-Алания ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике. В связи с этим на реках возможен подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах - сели малого объема.

Из-за ливня в воскресенье во Владикавказе введен режим ЧС. В городе подтоплены дома, сотрудники МЧС эвакуируют людей. Также в разных районах города повалены деревья, в поселке Южный сошел сель. Сотрудники служб экстренного реагирования проводят ремонтно-восстановительные работы для возобновления подачи электроэнергии.

Режим ЧС также введен в Пригородном районе Северной Осетии. Там ливень спровоцировал сход селевого потока. Дома затопило в населенных пунктах Верхняя Саниба и Октябрьском.