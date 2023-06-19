В Москве создадут комнаты профессионального роста для медиков в поликлиниках

Такая возможность появилась благодаря освобождению картохранилищ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Комнаты профессионального роста для медиков планируют создать в Москве в поликлиниках вместо картохранилищ. Об этом в понедельник сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Помимо очевидных системных плюсов, цифровизация дала нам еще один позитивный "побочный эффект". У нас уже вовсю идет процесс перевоза бумажных медкарт из детских амбулаторий. В новый роботизированный архив мы переместили уже более 800 тыс. бумажных медкарт. То есть мы освобождаем огромные площади картохранилищ в поликлиниках, в сумме около 10 тыс. кв. м. Таким образом, благодаря цифровизации у нас появилось пространство, которое теперь мы можем оборудовать на пользу врачам. Опросив коллег, мы выяснили, что медики хотят получить пространства для профессионального развития. То есть комфортный кабинет с компьютерами с доступом к научным базам, с возможностью изучить профильную литературу, провести небольшой тренинг", - сказала Ракова.

По ее словам, такие комнаты появились уже в пяти поликлиниках. Карты вывезены из более 60 зданий, и в них оборудуют такие помещения до конца года. В тех зданиях детских поликлиник, где сейчас идет капремонт, власти предусмотрели комнаты профессионального развития еще на стадии проекта.

Заммэра отметила, что город планирует перевести и взрослые поликлиники на электронные медкарты, так что впоследствии и в них появятся такие пространства. Ракова добавила, что цифровизация позволила сделать работу врачей проще и эффективнее.

"Всего лишь несколько лет назад врачам приходилось искать вручную информацию в кипах бумаг: результаты исследований, поставленные ранее диагнозы и многое другое. Теперь специалисты видят все необходимые данные в электронной карте пациента в удобном структурированном формате. Кроме того, мы смогли реально обеспечить преемственность в диагностике и лечении", - добавила заммэра.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Сейчас основой этого процесса является единая цифровая платформа здравоохранения, которая развивается совместно комплексом социального развития Москвы и департаментом информационных технологий. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах - от постановки диагноза, лечения и до последующего наблюдения. Благодаря платформе, все данные о состоянии здоровья горожан аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в режиме онлайн как врачам, так и самим пациентам.