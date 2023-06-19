Британская издатель назвала цензурой решение не публиковать роман из-за критики украинцев

Выход произведения Элизабет Гилберт "Снежный лес" был намечен на 13 февраля 2024 года, однако она решила перенести его на неопределенный срок из-за критики "со стороны украинских читателей"

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Директор британского издательства William Collins Books Арабелла Пайк назвала цензурой решение американской писательницы Элизабет Гилберт перенести на неопределенный срок публикацию своего нового романа "Снежный лес" (The Snow Forest) из-за критики со стороны украинцев. Такое мнение Пайк, возглавляющая импринт (подразделение) американского издательского дома Harper Collins, высказала в интервью газете The Sunday Times.

"Право Гилберт выбирать, публиковать ли свою собственную работу и когда это делать, нужно уважать. Но ее решение представляется крайне чрезмерной реакцией - смешением чувствительности с политической позицией. Оно также создает опасный прецедент. Ни одному украинцу не поможет ее решение снять с публикации роман, но вновь еще одна книга, автором которой выступает женщина, оказывается в центре бури в социальных сетях перед тем, как кто-то вообще получил шанс ее прочитать. И это не перестает быть цензурой, несмотря на то, что сама Гилберт отозвала свою книгу". Пайк также заметила, что американская писательница "может позволить себе это решение после того, как заработала миллионы на бестселлере "Ешь, молись, люби" (Eat, Pray, Love)". "Другим не столь повезло", - написала она.

"Где это закончится? Литературные агенты сообщают о нежелании, особенно среди американских издателей, брать российских писателей или сюжеты, даже тех, кто критически настроен к режиму [президента Владимира] Путина. Нам не покупать билеты на пьесу Вест-Энда "Патриоты" [рассказывающую о российских олигархах] Питера Моргана, в которой играет Том Холландер? Повинен ли Морган в культурной апроприации? Что дальше? Не читать "Войну и мир"? Сказать "нет" книгам по истории России? <…> Сделать вид, что России или Советского Союза не существует или не существовало?", - задалась вопросом издатель.

При этом Пайк отметила ироничное совпадение того, что Гилберт объявила о своем решение на той же неделе, когда английские судьи получили новые полномочия, позволяющие им отказывать в рассмотрении исков, которые "часто подают в суды российские олигархи для того, чтобы застращать и заставить замолчать своих критиков".

О новой книге Гилберт

Действие нового романа Гилберт "Снежный лес" разворачивается в Сибири в 30-х годах прошлого века. По словам автора, герои романа "противостоят советскому правительству и пытаются уберечь природу от индустриализации". Как было объявлено в июне, выход романа был намечен на 13 февраля 2024 года.

Как рассказала Гилберт, за последние несколько дней она подверглась критике "со стороны украинских читателей, которые выражали гнев, скорбь, разочарование и боль". Их негодование, по словам автора, было вызвано тем, что она решила издать книгу, "сюжет которой разворачивается в России, вне зависимости от того, о чем она". "Я снимаю этот роман с очереди на публикацию. Сейчас для этого не подходящее время", - сказала автор.

Как отмечает газета The New York Times, объявив о своем решении, Гилберт вновь подверглась критике со стороны пользователей социальных сетей, которые упрекнули ее в том, что она поддалась давлению со стороны украинцев, недовольных готовящейся публикацией романа. Директор Гильдии писателей США Мэри Разенбергер поддержала решение Гилберт о переносе публикации книги, выразив при этом обеспокоенность оказанным на нее давлением. В свою очередь правозащитная организация PEN America выступила с заявлением, в котором подчеркивается, что публикацию книги, сюжет которой разворачивается в России, не следует считать "действием, усугубляющим притеснение".