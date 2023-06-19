Аппарат омбудсмена ДНР готов оказать помощь родителям, чьих детей изъяли в Европе

Дарья Морозова добавила, что понимает родителей попавших в такую тяжелую жизненную ситуацию

МАКЕЕВКА /ДНР/, 19 июня. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека Донецкой Народной Республики готов оказывать помощь родителям, которые выехали с освобождаемых территорий и их детей изъяли в Европе. Об этом сообщила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"Мы всю эту информацию (об изъятии детей - прим. ТАСС) аккумулируем. Все, кто к нам обратится готовы помочь. Никто никому не откажет", - сообщила Морозова, добавив, что понимает родителей попавших в такую тяжелую жизненную ситуацию.

По ее мнению, тенденция на изъятия таких детей из семей в Европе только усиливается.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова сообщала, что были зафиксированы факты, когда детей-сирот из Донбасса украинские власти незаконно вывозили в Европу.