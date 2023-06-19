На базе "Технограда" на ВДНХ в Москве проведут курс по продуктивным коммуникациям

Программа включает четыре вебинара, которые пройдут 22, 27, 29 июня и 4 июля

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Бесплатный онлайн-курс по основам продуктивных коммуникаций проведут на базе инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ приглашает на бесплатный онлайн-курс "Продуктивная коммуникация". Коммуникативные навыки лидируют среди востребованных мягких навыков, они необходимы для построения успешной карьеры и управления бизнесом. Пройдя курс, слушатели получат знания, которые помогут эффективно выстраивать диалог с окружающими", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа рассчитана на широкую аудиторию и включает четыре вебинара, которые пройдут 22, 27, 29 июня и 4 июля. Они будут посвящены основам считывания людей по внешним признакам, языку жестов, конфликтологии, а также психологии влияния. По окончании курса слушатели получат электронный сертификат при условии посещения всех занятий. Количество участников неограниченно, все вебинары начинаются в 19:30.

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" - образовательная площадка на ВДНХ, предлагающая новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Центр развития карьеры является одним из направлений деятельности "Технограда". Специалисты центра помогают в поиске профессий, карьерном планировании и поиске призвания.