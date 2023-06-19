В Госдуму внесут законопроект о возврате к летнему времени 21 июня

При этом кабмин не поддержал инициативу

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Депутат от фракции КПРФ Михаил Матвеев внесет в Госдуму законопроект о возврате к сезонному переходу на летнее и зимнее время 21 июня, сообщил он в понедельник в своем Telegram-канале. Кабмин не поддержал инициативу.

Матвеев предлагает внести изменения в закон "Об исчислении времени", в частности, признать недействительным пункт, согласно которому в настоящее время сезонный перевод времени не осуществляется, документом предлагалось вернуть перевод часов на зимнее и летнее время два раза в год.

"Законопроект о возврате переходов на "летнее время" будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня", - сообщил Матвеев.

Ранее сообщалось, что законопроект был отправлен на отзыв в кабмин 13 февраля. Как указали в кабмине, автор не обозначил объемы и источники финансирования, которые потребуются на реализацию законопроекта. Также не обозначены "основные технологические и организационные мероприятия, необходимость проведения которых будет обусловлена предлагаемым, сезонным временем", включая изменения расписания транспорта, сетки телевещания, перепрограммирования электросчетчиков. "С учетом изложенного правительство РФ не поддерживает данный законопроект", - сказано в заключении на законопроект.

21 июля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон "Об исчислении времени", которые вступили в силу 26 октября того же года. Согласно документу, московское время стало соответствовать UTC+3, число часовых зон увеличено с 9 до 11. В итоге Россия возвратилась к зимнему времени - в 02:00 26 октября 2014 года.