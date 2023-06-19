СМИ: в Праге с 1 октября переименуют улицу, названную в честь маршала Конева

По данным агентства ČTK, улица будет переименована в улицу Хартига

ПРАГА, 19 июня. /ТАСС/. Городской совет Праги (высший орган муниципального самоуправления столицы) утвердил в понедельник принятое год назад решение переименовать улицу, названную в честь Маршала Советского Союза Ивана Конева (1897-1973). Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

По его данным, с 1 октября улица Конева будет переименована в улицу Хартига. Название будет присвоено в честь первого старосты пражского района Жижков - Карела Хартига (1833-1905).

Улица Конева появилась в Праге в 1947 году. Она была названа в честь советского полководца, войска которого 9 мая 1945 года завершили освобождение чешской столицы от нацистов. На улице Конева в настоящее время проживают около 5 тыс. граждан. Совет района Прага-3, где расположена улица, в июне прошлого года принял решение о ее переименовании.

В мае прошлого года Конева лишили статуса почетного гражданина Праги, которого он был удостоен 6 июня 1945 года. В качестве причины данного шага была названа деятельность советского военачальника после капитуляции Третьего рейха, включая причастность к событиям 1956 года в Венгрии и 1968 года в Чехословакии. В апреле 2020 года в депозитарий был перенесен памятник маршалу, установленный в 1980 году на площади Интербригады в районе Прага-6.