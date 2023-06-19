В Сочи закрыли высокогорный парк аттракционов из-за ухудшения погоды

В Краснодарском крае до 19 июня объявлено штормовое предупреждение

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Высокогорный парк курорта "Красная Поляна" в Сочи закрыли до улучшения погоды. Информация об этом опубликована в Telegram-канале курорта в понедельник.

"В горах начался сильный дождь. Подвесной мост, веревочный парк, Gorky fly закрываем до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики прогнозировали ливни с грозой и возможные подъемы уровня воды в реках в Краснодарском крае до 19 июня, объявлено штормовое предупреждение.

Сочи - один из самых популярных российских курортов. В летний сезон гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются горнолыжные курорты.