Освобождение от уголовной ответственности бойцов СВО не коснется террористов

Также нормы не будут распространяться, в частности, на лиц, осужденных за шпионаж, захват заложника и по части статей, связанных с уголовной ответственностью за экстремистские преступления

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Законопроект об освобождении от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с Минобороны РФ в период мобилизации или военного положения, не будет распространяться на тех, кто ранее был признан виновным в совершении террористических и экстремистских преступлений. Соответствующие поправки ко второму чтению документа в понедельник поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

14 июня палата приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ (ВС РФ) в период мобилизации, военного положения или в военное время. Проект подразумевает, что лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт с Вооруженными силами РФ, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды. Аналогичный порядок прописывается и в отношении осужденных, приговоры по делам которых вступили в законную силу.

Ко второму чтению профильный думский комитет поддержал поправки, в которых определен список статей Уголовного кодекса РФ, совершение преступлений по которым не позволит претендовать на обозначенные законопроектом гарантии. Так, не будут освобождаться от ответственности осужденные по статьям 205 УК РФ (террористический акт), 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем), 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Также нормы не будут распространяться на лиц, осужденных за шпионаж, захват заложника и по части статей, связанных с уголовной ответственностью за экстремистские преступления. Кроме того, исключением станет "совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних". Речь, в частности, идет об изнасиловании несовершеннолетних, о насильственных действиях сексуального характера в отношении детей и подростков, половом сношении с детьми, развратных действиях в отношении них.