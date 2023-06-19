19 июня, 11:18,
обновлено 19 июня, 11:58

Минтруд предложил сделать 31 декабря 2024 года нерабочим днем

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минтруд России подготовил проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2024 году, в соответствии с которым 31 декабря 2024 года будет нерабочим, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе министерства.

"Предлагается установить в 2024 году следующие дни отдыха: с 29 по 31 декабря", - говорится в сообщении.

Таким образом, выходные перед новогодними каникулами 2025 года продлятся три дня - с воскресенья по вторник. При этом суббота 28 декабря 2024 года будет рабочей. 

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