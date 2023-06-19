Погранслужба Украины заявила о задержании священника УПЦ и передаче его СБУ

В ведомстве заявили, что в мобильном телефоне священника якобы "обнаружили пророссийский контент"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Украинские пограничники задержали на въезде в Киев священника Украинской православной церкви (УПЦ) и передали его Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается на сайте Погранслужбы страны.

"На въезде в Киев пограничники остановили для проверки священника церкви, которая ранее признавала принадлежность к Московскому патриархату (речь об УПЦ - прим. ТАСС). <...> В настоящее время это лицо пограничники передали сотрудникам СБУ", - говорится в сообщении.

В Погранслужбе утверждают, что в мобильном телефоне священника якобы "обнаружили пророссийский контент".

На Украине поставлена задача полностью запретить деятельность УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священнослужителей УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства страны. Рейдеры из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы канонической церкви, проводят собрания, на которых принимают решения о переподчинении религиозных общин. Местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию ПЦУ. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.