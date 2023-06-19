Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ правозащитной группы "Агора"

В ведомстве заявили, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность международной правозащитной группы "Агора". Об этом журналистам сообщили в ведомстве.

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Law Sofia Foundation (Фонд "Право София", международная правозащитная группа "Агора"), Болгария", - сказано в Telegram-канале.

В Генпрокуратуре отметили, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. "В своей деятельности организация делает акцент на освещении и тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод граждан в России, оказании юридической помощи оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией, включая сторонников признанных экстремистскими организаций", - подчеркнули в ведомстве.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и обнародования.