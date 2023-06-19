Более 80% выпускников новгородских колледжей приходят на предприятия региона

С2017 года в регионе также появилось 99 современных лабораторий, активно ремонтируются общежития

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Около 85% новгородских выпускников техникумов и колледжей идут работать на предприятия Новгородской области. Об этом сообщил губернатор области Андрей Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Вот сейчас порядка 80% новгородских детей выбирают новгородские же колледжи и техникумы, и большая часть из них, тоже около 85%, идет потом на новгородские предприятия. И конечно, ждем детей из других регионов, чтобы решать вопросы кадров для нашей радиоэлектроники, большой химии и машиностроения", - сказал Никитин.

Он также уточнил, что с 2017 года в регионе появилось 99 современных лабораторий, активно ремонтируются общежития. "Даже колледж новый открыли впервые с советских времен - медицинский, в Старой Руссе", - добавил он.

Глава региона также уточнил, что образовательные учреждения региона подписывают со всеми работодателями соглашение и максимально учитывают их интересы при подготовке кадров начиная с первого курса.

"Они с первого курса детьми занимаются, они там стажируются, кто-то, может быть, даже начинает работать на каких-то временных условиях неполной занятости", - пояснил Никитин.