В Новгородской области сохранят региональные льготы для участников СВО

Губернатор региона Андрей Никитин также отметил, что в работу по помощи семьям участников СВО активно включился местный бизнес, который оказывает адресную помощь

ТАСС, 19 июня. Власти Новгородской области намерены сохранить все региональные льготы для участников специальной военной операции (СВО) и их семей, несмотря на открытие филиала фонда "Защитники Отечества", у которого будут более широкие возможности. Об этом сообщил губернатор области Андрей Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Региональные льготы мы ввели с акцентом на детей, конечно, в первую очередь и на родителей. Это бесплатное питание, бесплатный проезд, бесплатный летний отдых. Все эти моменты, безусловно, мы учитываем в региональных льготах. Несмотря на фонд и на то, что там будут широкие полномочия, конечно, все региональные льготы здесь будем сохранять", - сказал Никитин.

Никитин также отметил, что в работу по помощи семьям участников СВО активно включился бизнес региона, который оказывает адресную помощь.

"Бывают какие-то специфические вещи - дом надо маме починить, то, что сложно сделать из бюджета, здесь бизнес всегда приходит на помощь. У нас есть специальный региональный фонд, коллеги здесь работают, поэтому движемся в этом направлении также", - сказал он.

Андрей Никитин также доложил, что Новгородская область решила пойти по примеру Москвы и сделать отдельное большое здание для фонда "Защитники Отечества", т. к. в дальнейшем там будет вестись работа не только с участниками СВО, но и с другими ветеранами.