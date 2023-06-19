В Новгородской области сохранят региональные льготы для участников СВО

ТАСС, 19 июня. Власти Новгородской области намерены сохранить все региональные льготы для участников специальной военной операции (СВО) и их семей, несмотря на открытие филиала фонда "Защитники Отечества", у которого будут более широкие возможности. Об этом сообщил губернатор области Андрей Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Региональные льготы мы ввели с акцентом на детей, конечно, в первую очередь и на родителей. Это бесплатное питание, бесплатный проезд, бесплатный летний отдых. Все эти моменты, безусловно, мы учитываем в региональных льготах. Несмотря на фонд и на то, что там будут широкие полномочия, конечно, все региональные льготы здесь будем сохранять", - сказал Никитин.
Никитин также отметил, что в работу по помощи семьям участников СВО активно включился бизнес региона, который оказывает адресную помощь.
"Бывают какие-то специфические вещи - дом надо маме починить, то, что сложно сделать из бюджета, здесь бизнес всегда приходит на помощь. У нас есть специальный региональный фонд, коллеги здесь работают, поэтому движемся в этом направлении также", - сказал он.
Андрей Никитин также доложил, что Новгородская область решила пойти по примеру Москвы и сделать отдельное большое здание для фонда "Защитники Отечества", т. к. в дальнейшем там будет вестись работа не только с участниками СВО, но и с другими ветеранами.