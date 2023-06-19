Ростовские поисковики перенесли экспедицию из-за непогоды

В регионе установились затяжные ливни

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Начало экспедиции, посвященной поискам без вести пропавшего в годы Великой Отечественной войны личного состава 75-го стрелкового полка, перенесено из-за затяжных ливней в Ростовской области. Об этом сообщил ТАСС руководитель поискового объединения "Миус-фронт" Андрей Кудряков.

"Поисковые работы были приостановлены из-за ежедневных аномальных дождей. У нас должна была начаться экспедиция "Забытый полк", посвященная поискам личного состава без вести пропавшего в октябре 1941 года 75-го стрелкового полка 31-й Сталинградской дивизии, которая по приказу Сталина была направлена на оборону Ростова. В марте были проведены разведки, определены места работы. Раскопки начнутся теперь только в июле", - сказал Кудряков.

Экспедиция поискового отряда будет проведена на территории Неклиновского и Матвеево-Курганского районов - на позициях 75-го стрелкового полка, где личный состав держал оборону, сражаясь с 1-й танковой армией вермахта. "Ценой собственной жизни этот полк остановил наступление немцев на Ростов. Это важный исторический факт, что впервые с начала Второй мировой войны удалось замедлить наступление немцев", - уточнил Кудряков.

По материалам сайта Минобороны РФ, в ходе Донбасско-Ростовской оборонительной операции, которая продолжалась с 29 сентября по 16 ноября 1941 года, советским войскам пришлось оставить юго-западную часть Донбасса и отойти на подступы к Ростову. Тем не менее, план противника по окружению и уничтожению войск Южного фронта и прорыву на Кавказ был сорван, созданы благоприятные условия для перехода Южного фронта в контрнаступление.