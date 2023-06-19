19 июня, 13:17

Грушко: тема упрощения взаимных поездок для туристов РФ и Турции обсуждается

Тема упрощения взаимных поездок для туристов РФ и Турции обсуждается - Грушко.

Новость дополняется 

Теги:
ТурцияРоссияГрушко, Александр Викторович
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