19 июня, 13:43
Военная операция на Украине

Комитет Думы поддержал внеочередное зачисление детей погибших бойцов СВО в детсады и школы

Палате рекомендовано принять законопроект во втором, основном чтении

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по обороне поддержал поправку, согласно которой дети военнослужащих и добровольцев, погибших в ходе СВО, будут зачисляться в детские сады и школы во внеочередном, а не в первоочередном порядке. Текст размещен в думской электронной базе в понедельник.

"Поправкой предлагается для детей военнослужащих и добровольцев, погибших (умерших) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении данных задач, установить возможность предоставления мест в детских садах и школах не в первоочередном, а во внеочередном порядке", - говорится в пояснении к поправке, предложенной ко второму чтению законопроекта о первоочередном зачислении детей всех бойцов СВО в школы и детсады.

Сейчас таким внеочередным правом, в частности, пользуются дети прокуроров, судей, сотрудников Следственного комитета РФ.

Комитет по обороне рекомендовал принять законопроект во втором, основном чтении и предложил Совету Думы включить документ в порядок работы палаты на 20 июня. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация