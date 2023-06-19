Комитет Думы поддержал внеочередное зачисление детей погибших бойцов СВО в детсады и школы

Палате рекомендовано принять законопроект во втором, основном чтении

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по обороне поддержал поправку, согласно которой дети военнослужащих и добровольцев, погибших в ходе СВО, будут зачисляться в детские сады и школы во внеочередном, а не в первоочередном порядке. Текст размещен в думской электронной базе в понедельник.

"Поправкой предлагается для детей военнослужащих и добровольцев, погибших (умерших) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении данных задач, установить возможность предоставления мест в детских садах и школах не в первоочередном, а во внеочередном порядке", - говорится в пояснении к поправке, предложенной ко второму чтению законопроекта о первоочередном зачислении детей всех бойцов СВО в школы и детсады.

Сейчас таким внеочередным правом, в частности, пользуются дети прокуроров, судей, сотрудников Следственного комитета РФ.

Комитет по обороне рекомендовал принять законопроект во втором, основном чтении и предложил Совету Думы включить документ в порядок работы палаты на 20 июня.