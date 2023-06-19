19 июня, 13:41

Около 350 поливомоечных машин задействовали в Подмосковье в дни проведения аэрации

Ежедневно дорожники проводили процедуру больше чем в 200 населенных пунктах области, в среднем поливая около 5 тыс. км дорог

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области со второй половины прошлой недели ежедневно проводили аэрацию дорог из-за высокой температуры воздуха. В работах задействовали около 350 поливомоечных машин, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Ежедневно дорожники Подмосковья проводили аэрацию центральных дорог больше чем в 200 населенных пунктах области, в среднем поливая около 5 тыс. км дорог. В течение лета такая работа по охлаждению дорожного полотна будет проводиться регулярно при повышении температуры свыше 30 градусов", - привели в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Алексея Гержика.

В пресс-службе уточнили, что аэрацию начали проводить с четверга. В работах были задействованы порядка 350 поливомоечных машин.

В министерстве напомнили, что аэрация позволяет содержать дороги в чистоте, а дополнительное увлажнение также способствует снижению вероятности деформации под длительным воздействием солнечных лучей. 

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