19 июня, 13:54

В Москве из-за нарушений отстранили от эксплуатации 11 пассажирских судов

Часть из них не соответствует требованиям технической, экологической и транспортной безопасности

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. В Москве отстранили от эксплуатации 11 пассажирских судов из-за некоторых нарушений, в том числе пожарной безопасности. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

"Северная транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства при эксплуатации пассажирских судов на акватории реки Москвы. Установлено, что часть из них не соответствует требованиям технической, экологической и транспортной безопасности: на некоторых судах автономность плавания по условиям экологической безопасности не соответствует нормативным требованиям, не обеспечивается в должной мере пожарная безопасность, спасательные средства расположены не на штатных местах, якорные устройства находятся в неработоспособном состоянии. Кроме того, отсутствуют технические средства обеспечения транспортной безопасности. По материалам прокурорской проверки приостановлены действия свидетельств о классификации, пассажирских свидетельств, а также свидетельств о предотвращении загрязнения окружающей среды на 11 плавсредствах", - говорится в сообщении.

Представители юридического лица, индивидуальных предпринимателей, а также виновные должностные лица вызваны в прокуратуру для возбуждения дел об административных правонарушениях. 

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