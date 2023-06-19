В Москве выбрали лучшего дежурного по станциям метрополитена

Отбор участников проходил из 159 дежурных, а всего в метрополитене их уже почти 1,5 тысячи

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Лучшего дежурного по станции метрополитена выбрали в Москве, им стала Ольга Вовченко. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе транспортного комплекса Москвы.

"В столице определили лучшего дежурного по станции метро в городском конкурсе профессионального мастерства "Московские мастера". Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что отбор участников проходил из 159 дежурных, а всего в метрополитене их уже почти 1,5 тысячи", - говорится в сообщении.

Ольга Вовченко работает на станции "Волоколамская" Арбатско-Покровской линии. Серебро конкурса досталось дежурной по станции "Ховрино" Замоскворецкой линии Ангелине Разумовской, а бронза - дежурной по станции "Алтуфьево" Серпуховско-Тимирязевской линии Ольге Стрельцовой.

"Финальная часть соревнования прошла ночью на "Выставочной", когда поезда уже не ходили. В ней приняли участие 10 человек. Участникам нужно было показать, как действовать при срабатывании аварийной сигнализации и возникновении неисправностей на путях.

"Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед нами задачу постоянно совершенствовать профессиональные навыки сотрудников и поощрять их за особые достижения. Конкурс "Московские мастера" - отличный способ отточить свои навыки и приобрести новый опыт. Именно поэтому он ежегодно проводится при поддержке правительства Москвы. Дежурный по станции - это важнейшая и незаменимая профессия в метрополитене. Поздравляю финалистов и победителей!" - отмети Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.

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