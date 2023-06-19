В Удмуртии заявили о нехватке 2,6 тыс. площадок для отказа от сигнального вывоза отходов

В пресс-службе ООО "Спецавтохозяйство" сообщили, что по законодательству обязанность по строительству и обслуживанию таких площадок лежит на собственниках земли

ТАСС, 19 июня. Строительство еще 2,6 тыс. контейнерных площадок нужно провести, чтобы отказаться Удмуртии от так называемого сигнального метода вывоза отходов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ООО "Спецавтохозяйство", которое является региональным оператором по обращению с ТКО.

"С января 2019 года, то есть с момента старта "мусорной реформы", в Удмуртии построено 3 589 контейнерных площадок. Итого на данный момент их 15 009. Для полного отказа от "сигнального" метода республике требуется построить еще 2 629 площадок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по законодательству обязанность по строительству и обслуживанию таких площадок лежит на собственниках земли. Ими могут быть муниципальные власти, управляющие компании (ТСЖ, ТСН) или юридические лица.

В регионе к 2023 году планировали отказаться от "сигнального" метода, при котором жителям приходится в назначенное время в определенном месте ждать мусоровоз.

В компании также сообщили, что региональный оператор построил в республике сеть из шести пунктов выкупа вторсырья "Экодом": один - в селе Вавож, четыре - в Ижевске, один - в Сарапуле. В августе заработает еще один пункт в Ижевске. Этот "Экодом" будет расширенного формата, в нем расположится отдельное помещение, куда можно будет сдать или купить вещи, бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии - одежду, обувь, аксессуары.

"В декабре планируется открытие в Ижевске еще одного пункта. Его местоположение определяется. За 2,5 года экодома регоператора отправили на переработку больше 2 тыс. тонн вторсырья - за них жителям и организациям выплатили 12 млн рублей. Для экологического просвещения жителей республики регоператор проводит в пунктах бесплатные экскурсии. Их посетили свыше 6 тыс. детей и взрослых", - добавили в компании.