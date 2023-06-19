Более 300 человек участвовали в мастер-классе главного архитектора Москвы в Лужниках

Во время мастер-класса Сергей Кузнецов отвечал на вопросы участников, которые касались не только графики, но и столичной архитектуры

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Более 300 человек приняли участие в мастер-классе по угольной графике главного архитектора столицы Сергея Кузнецова на Фестивальной площади в Лужниках, передает в понедельник корреспондент ТАСС. Такая же техника была использована для вошедших в выставку "Архитектура мира" крупноформатных работ, представленную в Третьяковской галерее до 6 августа.

"Натура перед всеми [присутствующими] - Большая арена "Лужники", наш московский колизей, очень красивый и ритмичный. <…> Надо оценить будущую композицию листа, посмотреть на натуру, сразу представить, к чему хотите прийти. Пытаемся сделать лист, произведение, которое будет приятно рассматривать, даже не зная про "Лужники". Спасибо, что сегодня много рисующих", - сказал Кузнецов в начале мастер-класса.

Главный архитектор для работы на картоне 3 м на 2 м выбрал уголь, мел и акрил. Во время мастер-класса художник отвечал на вопросы участников, которые касались не только графики, но и столичной архитектуры, а также его личного жизненного опыта в совмещении работы, спорта, учебы и творчества.

Одновременно с Кузнецовым творили около 300 зарегистрировавшихся заранее художников, а также порядка 110 зрителей, в том числе журналисты, большинство из которых не остались в стороне, а присоединились к процессу.

Организаторами мероприятия выступили Архсовет Москвы, СК "Лужники", Москомспорт и проект премиальной недвижимости Luzhniki Сollection при поддержке генерального информационного партнера "Москвич Mag", издания "Спорт-Экспресс" и телеканала "Москва-24". Мероприятие состоялось в рамках празднования 100-летия московского спорта и просветительской программы выставки "Архитектура мира" в Новой Третьяковке. Организаторы ставили своей задачей продемонстрировать жизнь спорта в искусстве, а искусства - в спорте. Занятие продлилось чуть более часа.