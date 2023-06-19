Филиал якутской офтальмологической больницы открылся в Кировском на востоке ДНР

Прием пациентов начнется с 30 июня

КИРОВСКОЕ /ДНР/, 19 июня. /ТАСС/. Филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы открылся в больнице города Кировское на востоке Донецкой Народной Республики (ДНР), где до этого момента не было офтальмолога и оборудования для осмотра и оперирования людей, сообщил журналистам глава Республики Саха Айсен Николаев.

"У нас установилось очень хорошее сотрудничество по офтальмологии, не только в городе Кировское, но и в целом в Донецкой Народной Республике. Наша республиканская офтальмологическая больница во главе с [главным врачом] Луцканом Иваном Петровичем начала практиковать такую работу как выездные бригады, четыре раза выезжали бригады - не только в Кировское, но и в Донецк, Луганск, Мариуполь, сделали около 800 операций, сотни людей спасли свое зрение. Чтобы этот вид специализированной медпомощи был в Кировском на постоянной основе, мы решили, что открываем здесь филиал нашей республиканской больницы", - сказал Николаев.

Прием пациентов в филиале начнется с 30 июня. Как пояснил главврач больницы Кировского Константин Коссе, до вмешательства медиков из региона-шефа в больнице не было офтальмолога и необходимого оборудования для оказания помощи.

Как уточнил Луцкан, в филиале установлено оборудование для автоматической проверки зрения и подбора очков, а также для диагностики и лечения таких глазных недугов, как катаракта. В течение года будут привезены медустройства, которые позволяют остановить ухудшение зрения до оперативного вмешательства. В филиале на постоянной основе будет дежурить медик, который сможет проводить приемы населения и набирать заявки для команды хирургов. Они раз в несколько месяцев будут приезжать в больницу и проводить операции для жителей всей восточной части ДНР.

Как передает корреспондент ТАСС, в понедельник лицензию на работу филиала передал и. о. министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. "Очень рады, что здесь будет оказываться такая профессиональная помощь на постоянной основе", - сказал он.

Дальнейшее оснащение

Как отметил Николаев, в дальнейшем республика намерена помочь с последующим оснащением больницы в Кировском современным оборудованием.

"Мы с прошлого года с больницей города Кировское оказываем помощь в оснащении необходимым оборудованием. Здесь было оборудование 1950-1960-х годов. По больнице мы и дальше будем работать и есть проблемы, связанные с оснащением оборудованием, речь идет о рентген-аппарате, это порядка 12 млн рублей. И должна быть небольшая реконструкция, чтобы рентген-кабинет, отвечающий всем современным требованиям, был здесь установлен. Это задача на ближайший год", - сказал глава Якутии.

Как пояснил Коссе, отвечая на вопрос ТАСС, в настоящее время в больнице находится пленочный аппарат 1985 года производства, который уже выработал свой ресурс. Для оказания оперативной помощи людям нужно современное цифровое устройство.